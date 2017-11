Actualidade

O presidente do PSD acusou hoje o Governo de gerir com "demagogia e populismo" o descongelamento das carreiras, salientando que foi uma decisão tomada por um Governo do PS e que nunca previu a contagem do tempo no futuro.

"O Partido Socialista quis alimentar o equívoco de como o tempo de congelamento das progressões seria contado para futuro, apenas para não ter de clarificar que foi o próprio Governo socialista em 2010 que determinou no Orçamento do Estado que esse tempo não contaria para futuro, quando as progressões fossem retomadas", acusou Passos Coelho, num artigo de opinião publicado hoje na 'newsletter' do partido.

O presidente do PSD, que já anunciou que não se recandidata ao cargo que ocupa desde 2010, defendeu ainda que, se o PS mudou de posição e quer que "afinal esse tempo passe a contar", terá de o fazer para toda a administração pública.