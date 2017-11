Actualidade

O Conselho Nacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) vai pronunciar-se "em breve" sobre a construção do projeto "Mundo do Vinho" previsto para Vila Nova de Gaia em 2018, tendo o vice-presidente admitido hoje a existência de problemas e preocupações.

Promovido pela The Fladgate Partnership, o projeto "Mundo do Vinho", um investimento de 100 milhões de euros, prevê estar pronto em junho de 2020 incluindo cinco museus, zona de restauração, estacionamento e exposições.

Em declarações à agência José Aguiar à margem do Fórum do Porto dedicado aos temas do Património, Cidade e Arquitetura, o vice-presidente do ICOMOS, José Aguiar revelou que a instituição irá em breve pronunciar-se "sobre se há ou não violação" da zona de proteção do Porto Património Mundial.