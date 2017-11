Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que tem a mesma posição do primeiro-ministro quanto às medidas de "justiça social", defendendo que não podem "desbaratar" a recuperação económica e financeira "que deu tanto trabalho" a conquistar.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final de uma cerimónia na Reitoria da Universidade de Lisboa, a propósito das declarações do primeiro-ministro, António Costa, contra "a ilusão de que é possível tudo para todos" no que respeita a reivindicações de classes profissionais do setor público.

Ressalvando que não comenta nenhum "processo reivindicativo específico", o chefe de Estado considerou que "há uma evidência: é que a posição do Presidente da República e a posição do primeiro-ministro são iguais, quando se trata de não desbaratar aquilo que deu tanto trabalho aos portugueses".