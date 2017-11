Actualidade

As Filipinas anunciaram hoje o cancelamento das atualmente estancadas negociações de paz com representantes do Novo Exército do Povo (NEP), uma guerrilha comunista considerada um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela UE.

"Não vai haver mais negociações de paz com o Partido Comunista das Filipinas/Novo Exército do Povo/Nova Frente Democrática até que se verifique o ambiente propício para uma mudança de postura do Governo", afirmou Jesús Dureza, conselheiro para a paz do Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, em comunicado.

O organismo de Manila responsável pelas negociações de paz justificou a decisão com a falta de vontade de negociação por parte dos comunistas e com os seus recentes ataques armados às forças de segurança do país.