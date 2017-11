Actualidade

O Comando das Nações Unidas publicou hoje um vídeo que mostra a deserção do soldado norte-coreano que, no passado dia 13, cruzou a fronteira para a Coreia do Sul enquanto era baleado pelos colegas.

As imagens foram capturadas pelas câmaras de segurança da parte sul da fronteira e mostram como o soldado chega num todo-terreno até escassos metros da linha de demarcação que divide a península e corre depois para essa direção sob os disparos de quatro colegas militares, a muito curta distância.

O militar, que foi baleado pelo menos cinco vezes, recuperou a consciência na terça-feira depois de ter sido submetido a duas operações num hospital na Coreia do Sul.