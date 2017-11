Actualidade

A presidente cessante da Reserva Federal norte-americana afirmou, na terça-feira, que o maior desafio da Fed nos próximos anos vai ser traçar uma política de taxas de juro que impeça um ciclo de "rápida expansão-contração".

Segundo Janet Yellen, o banco central norte-americano vai deparar-se com um delicado ato de equilíbrio: vai precisar de elevar as taxas de juro a um ritmo que permita ao mercado laboral melhorar e à inflação encaminhar-se em direção à meta da Fed, mas isto sem atrasar as subidas ao ponto de ser forçada a fazê-lo rapidamente e, por conseguinte, ameaçar atirar o país para a recessão.

Os comentários de Yellen, na Universidade de Nova Iorque, ecoaram anteriores declarações sobre a inflação, indicando que a Fed ainda se prepara para elevar as taxas de juro, novamente, em dezembro, o que, a suceder, teria lugar pela terceira vez desde o início do ano.