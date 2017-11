Actualidade

O norte-americano Aijalon Gomes, libertado pela Coreia do Norte em 2010 após ter entrado ilegalmente no país, morreu queimado na sexta-feira, em San Diego, no sul do estado da Califórnia, informaram as autoridades.

Aijalon Gomes, de 38 anos, foi encontrado em chamas, mas ainda com vida num descampado na noite de sexta-feira, onde acabou por morrer.

A polícia de San Diego, que o identificou na segunda-feira, continua a investigar o caso, equacionando a possibilidade de suicídio ou acidente, mas descartando a hipótese de homicídio, de acordo com as agências de notícias internacionais.