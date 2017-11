Actualidade

O casamento da princesa japonesa Mako, neta mais velha do imperador Akihito, e Kei Komuro, um ex-colega da universidade, foi marcado para 04 de novembro de 2018, anunciou hoje a agência da Casa Imperial.

A cerimónia, a ter lugar no Hotel Imperial de Tóquio, vai contar com a presença dos imperadores, Akihito e Michiko, poucos meses antes da abdicação do monarca, prevista para a primavera de 2019, confirmou um porta-voz.

O casal anunciou oficialmente o compromisso em 03 de setembro, meses depois de os 'media' o terem noticiado.