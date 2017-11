Actualidade

Um avião militar dos Estados Unidos, com 11 pessoas a bordo, despenhou-se no Oceano Pacífico na altura em que se dirigia para o porta-aviões USS Ronald Reagan, disseram fontes da Marinha norte-americana.

De acordo com um comunicado da 7.ª Esquadra da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, com base no Japão, as operações de busca e resgate foram acionadas de imediato.

"A operação de resgate dos tripulantes está em curso sendo que a avaliação das condições de saúde dos tripulantes vai ficar a cargo das equipas médicas do USS Ronald Reagan", refere o comunicado.