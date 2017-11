Actualidade

O ministro da Defesa do Japão disse que oito dos 11 tripulantes do avião militar norte-americano que se despenhou no mar das Filipinas foram detetados, mas não se sabe se foram encontrados com vida.

O ministro da Defesa japonês referiu apenas a deteção dos oito tripulantes acrescentando que não tem qualquer informação sobre as condições em que foram encontrados.

De acordo com o Ministério da Defesa do Japão, o avião C-2 despenhou-se a 150 quilómetros a noroeste do atol japonês de Okinotoroshima na altura em que participava num exercício naval conjunto entre as forças japonesas e norte-americanas no Pacífico.