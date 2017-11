Actualidade

As autoridades angolanas detiveram preventivamente o diretor-adjunto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província da Huíla, Abel Wayaha, alegadamente implicado no caso, em investigação, do desvio de quatro milhões de litros de combustível de uma central térmica.

A informação foi divulgada hoje pelo procurador da República, Adão do Nascimento, acrescentando que a detenção ocorreu no âmbito da primeira fase da investigação a um grupo de trabalhadores da Sonangol, concessionária estatal do setor dos petróleos, da Prodel, empresa pública de produção de eletricidade, e agentes do SIC.

Além do diretor-adjunto, outros dois oficiais daquela polícia de investigação já foram igualmente detidos no âmbito deste processo, que já constituiu um total de 31 arguidos, só na primeira fase da investigação, de acordo com os dados hoje revelados.