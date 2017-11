Actualidade

O ministro dos Negócios estrangeiros de Moçambique, Oldemiro Balói, considerou hoje que se a mudança política no Zimbabué influenciar as relações entre os dois países, será "no melhor sentido".

Questionado sobre o impacto da demissão do Presidente Mugabe na cooperação com Moçambique, o governante referiu que, "a influenciar, será no melhor sentido porque se os zimbabueanos tomaram a medida que acabaram de tomar é porque acharam que deviam dar um novo impulso ao ritmo de desenvolvimento e crescimento", referiu.

Oldemiro Balói falava aos jornalistas à margem de uma conferência internacional sobre conhecimento a decorrer em Maputo.