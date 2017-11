Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) alertou hoje para a falta de médicos no serviço de urgências do Hospital dos Covões, em Coimbra, devido ao alargamento do horário de funcionamento.

Desde o dia 4, o serviço de urgências do Hospital Geral (Covões) - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) passou a funcionar todos os dias, das 09:00 às 22:00, "mais duas horas do que o habitual, mas sem qualquer reforço nas equipas médicas", denunciou hoje a Ordem dos Médicos.

"As alterações introduzidas, que entraram em vigor a 04 de novembro, estão a provocar falhas nas escalas e estão também a exercer grande pressão nas equipas médicas do Hospital dos Covões (assim designado habitualmente), levando os profissionais a cumprir escalas muito além do que é razoável e recomendado para a segurança dos profissionais e dos doentes", denunciam os médicos.