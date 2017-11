Actualidade

Portugal integra um grupo de seis Estados-membros da zona euro cujos planos orçamentais para 2018 acarretam riscos de incumprimento na opinião da Comissão Europeia, particularmente preocupada com o caso de Itália, face à sua dívida pública.

Nos pareces hoje emitidos sobre os planos orçamentais dos países do euro no quadro do "pacote de outono do semestre europeu", a Comissão aponta que, entre os 16 países sob a vertente preventiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), seis têm orçamentos que respeitam as exigências do pacto, cinco têm planos "globalmente conformes" mas com alguns riscos de desvio da trajetória dos objetivos de médio prazo, e outros cinco, entre os quais Portugal - juntamente com Bélgica, Itália, Áustria e Eslovénia - "apresentam risco de incumprimento das exigências do pacto para 2018".

A estes cinco países em risco de incumprimento junta-se um dos Estados-membros sob a vertente corretiva do PEC, ou seja, alvo de procedimento por défice excessivo (PDE), a França, enquanto o outro país ainda sob PDE, a Espanha, é colocado entre os países com planos orçamentais "globalmente conformes" às exigências do pacto. A Grécia está excluída deste exercício, dado estar sob programa de ajustamento.