Actualidade

A Comissão Europeia decidiu hoje manter sob análise aprofundada em 2018 os mesmos 12 Estados-membros nos quais foram identificados desequilíbrios macroeconómicos no ciclo anterior, entre os quais Portugal, e apresentará as conclusões das suas análises em fevereiro de 2018.

No quadro do "pacote de outono do semestre europeu" de coordenação de políticas económicas e orçamentais, o executivo comunitário divulgou hoje o relatório sobre o mecanismo de alerta, que visa prevenir ou corrigir os desequilíbrios que entravam o bom funcionamento das economias dos Estados-membros da área do euro ou da UE no seu conjunto.

"Com base nas análises constantes do Relatório sobre o Mecanismo de Alerta, foi proposto que 12 países sejam abrangidos por uma análise aprofundada em 2018. Trata-se dos mesmos países em que foram identificados desequilíbrios no ciclo anterior de procedimentos relativo aos desequilíbrios macroeconómicos, ou seja, Bulgária, Croácia, Chipre, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, Eslovénia, Espanha e Suécia", indica a Comissão.