Incêndios

A Câmara de Vagos anunciou hoje a criação do Gabinete de Crise para a População de Vagos - Fogos 2017, destinado a prestar apoio psicológico aos munícipes que sofreram danos físicos e emocionais no incêndio de outubro.

Este gabinete é da "responsabilidade articulada" do Serviço de Psicologia do Município de Vagos, do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga.

O presidente do município, Silvério Regalado, reconhece que os fogos que devastaram o concelho de Vagos deixaram "marcas físicas e emocionais nos seus habitantes", mas "lembra, a cada munícipe, que não está sozinho e que a ajuda do Gabinete de Crise está disponível para todos quantos sintam necessidade de suporte psicológico".