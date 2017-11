Actualidade

O Santuário de Fátima, que este ano comemorou o centenário das aparições, registou um aumento considerável de peregrinos provenientes da Ásia, consolidando assim a sua internacionalização, disse à agência Lusa o padre Carlos Cabecinhas.

O reitor do Santuário, que falava no final da sua intervenção no Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação, que decorre hoje e na quinta-feira em Fátima, referiu que 2017 é um ano de "crescimento incrível de peregrinos em Fátima".

"Nós já tínhamos um grupo muito significativo de peregrinos europeus e da América Latina, mas este ano a grande novidade foi a Ásia, com crescimento exponencial dos peregrinos vindos da Coreia do Sul, da Índia, da Indonésia, das Filipinas e também da China continental", salientou.