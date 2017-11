Actualidade

O Benfica complicou hoje as suas contas no Grupo A da UEFA Youth League em futebol, ao perder por 2-0 no reduto do lanterna-vermelha Spartak Moscovo, em encontro da quinta e penúltima jornada.

Sob neve e num relvado sintético, Nikita Matskharashvili, aos 72 minutos, e Vitali Zhironkin, aos 85, acabaram com a invencibilidade dos 'encarnados' e selaram o primeiro triunfo dos moscovitas, que ainda não tinham pontuado.

A equipa de João Tralhão segue no terceiro posto do Grupo A, com seis pontos, contra sete do Basileia e oito do líder Manchester United, que se defrontam hoje na Suíça. Na última ronda, a 05 de dezembro, o Benfica recebe os helvéticos.