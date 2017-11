OE2018

A Comissão Europeia advertiu hoje que uma nova subida do salário mínimo em Portugal pode ter um impacto negativo no emprego de trabalhadores com baixas qualificações, considerando "crucial" a monitorização da situação.

Na conferência de imprensa de apresentação do "pacote de outono do semestre europeu", a comissária europeia do Emprego e Assuntos Sociais, Marianne Thyssen, afirmou que, no quadro do pilar dos direitos sociais, o objetivo é "assegurar salários mínimos adequados", mas - ressalvou - desde que salvaguardando o acesso ao trabalho e o incentivo para procurar emprego, alertando para a situação específica de Portugal.

"Sabemos que mais de 20% dos assalariados [em Portugal] ganham o salário mínimo e, neste quadro, uma nova subida do salário mínimo pode prejudicar o emprego de pessoas com baixas qualificações", declarou.