Os defesas Jubal e Vigário são as duas novidades nos 20 convocados do Vitória de Guimarães, hoje divulgados para o encontro com o Salzburgo, da Áustria, relativo à quinta jornada do Grupo I da Liga Europa de futebol.

O central Jubal regressa aos eleitos do treinador Pedro Martins, após ter recuperado da lesão contraída no início do mês, na derrota por 3-1 ante o Benfica, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, e pode formar novamente dupla com Pedro Henrique, que foi de novo titular triunfo sobre o Feirense (2-1), para a Taça de Portugal, após ter estado lesionado.

Já o lateral-esquerdo Vigário, que esteve também indisponível ao longo do último mês, por lesão, pode voltar aos relvados depois de ter alinhado pela última vez em 23 de outubro, no empate caseiro frente ao Portimonense (3-3), para o campeonato.