O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se hoje confiante na viabilidade da proposta orçamental para 2018, acreditando que a Comissão Europeia vai, "mês após mês", ganhar maior "tranquilidade" com o documento.

O chefe do Governo falava à margem de uma visita à Escola das Armas, em Mafra, e comentava a opinião de Bruxelas sobre a proposta orçamental para o próximo ano emitida hoje, onde o executivo comunitário identificou um "risco de não cumprimento" do ajustamento necessário para alcançar o Objetivo de Médio Prazo (de 0,25% do Produto Interno Bruto - PIB) "tanto em 2017 como em 2018".

