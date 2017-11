Actualidade

O financiamento das administrações públicas foi de 1.400 milhões de euros entre janeiro e setembro, menos de metade do valor do mesmo período de 2016 devido aos reembolsos antecipados ao FMI, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Segundo os dados do banco central, nos primeiros nove meses do ano, as administrações públicas pediram emprestado 400 milhões de euros a bancos e 3,8 mil milhões de euros a residentes.

Contudo, o valor de financiamento face ao exterior foi negativo em 2,8 mil milhões de euros, pelo que o financiamento das administrações públicas se fixou em 1.400 milhões de euros entre janeiro e setembro.