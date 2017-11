Seca

A Câmara de Évora assegurou hoje que a água da rede pública não acarreta "risco para a saúde", apesar de apresentar "algum cheiro e sabor" a cloro, devido ao aumento dos teores deste desinfetante, motivado pela seca.

Num aviso emitido à população, o município esclareceu hoje que, por causa da seca, a quantidade de água armazenada na Barragem do Monte Novo, que abastece Évora, tem vindo a diminuir, o que "tem reflexos na sua qualidade".

Por isso, pode ler-se no comunicado, foram alterados os tratamentos na Estação de Tratamento de Águas (ETA) da barragem, gerida pela empresa Águas do Vale do Tejo/Águas de Portugal, o que resultou "no aumento dos teores de desinfetante (cloro)".