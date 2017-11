Actualidade

Dezenas de trabalhadores da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, reunidos hoje em plenário, aprovaram a marcação de uma ação de luta para a primeira quinzena de janeiro, incluindo greve, caso continuem sem resposta às suas reivindicações.

"Vamos para a luta se a empresa continuar intransigente", explicou Abílio Carvalho, coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário, à margem do plenário, destacando o futuro da empresa, a contratação coletiva e a atualização salarial como três das maiores preocupações dos trabalhadores, que continuam sem resposta.

Na resolução, aprovada esta manhã por unanimidade, no plenário realizado em frente às instalações da EMEF na Reboleira, Amadora, que contou com a participação de trabalhadores oriundos de vários pontos do país, foi decidida a mobilização geral na empresa para "todas as formas de luta que se justifiquem".