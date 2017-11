Actualidade

O turismo mundial movimentou 1,2 mil milhões de pessoas em 2016, sendo que um quarto dos turistas viajou por motivos religiosos, disse hoje, em Fátima, o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT).

Segundo Taleb Rifai, que falava aos jornalistas no âmbito do Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação, que decorre hoje e quinta-feira, no Centro Pastoral Paulo VI, estima-se que o turismo mundial movimente diariamente 3,2 mil milhões de dólares.

"Os nossos estudos mostram que um em cada quatro turistas viajaram por motivos religiosos, por isso temos uma estimativa de 300 milhões de turistas religiosos que viajam para peregrinações ou por motivos religiosos diversos", adiantou.