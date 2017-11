Altice/Media Capital

O Sindicato de Jornalistas (SJ), em conjunto com outros sindicatos, está contra a compra da Media Capital pela Altice e anunciou hoje que vai pedir uma "reunião com caráter de urgência" com a Autoridade da Concorrência (AdC).

A Altice anunciou em 14 de julho, dois anos depois de ter comprado a PT Portugal (Meo), que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação avaliada em 440 milhões de euros.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) não conseguiu chegar a consenso sobre o negócio, tendo este sido remetido para a alçada da AdC.