Seca

A construção de barragens, reservatórios e adutoras e o incentivo do uso racional da água, com mecanismos económicos de prémios e penalizações, são formas de enfrentar a seca, defende o presidente do Conselho Mundial da Água.

Benedito Braga, em Portugal para participar num Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento (ENEG 2017), a decorrer até sexta-feira em Évora, disse em entrevista à Lusa que são essas as duas maneiras de tratar o problema, quando questionado sobre a forma de minimizar o problema da seca em Portugal.

O brasileiro, que teve de enfrentar há dois anos um problema idêntico de seca na região metropolitana de São Paulo, sugere que Portugal aumente a disponibilidade de armazenamento de água mas que leve também o cidadão e as empresas a fazerem um consumo mais "parcimonioso".