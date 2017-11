Actualidade

Menos de metade das empresas (44,9%) atribuiu em 2016 prémios de desempenho aos seus trabalhadores pelo cumprimento dos objetivos definidos para a empresa, segundo um inquérito hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)

Em cerca de 51% das sociedades não houve mesmo lugar a qualquer promoção de pessoal ao serviço com funções de gestão, tendo essa percentagem diminuído para 44,3% no caso do pessoal ao serviço sem funções de gestão, indicam os dados.

No relatório, onde foi possível conseguir perto de quatro mil respostas válidas para apurar informação sobre práticas e características de gestão em 2016, o INE conclui que as práticas de gestão contam "significativamente" para o desempenho económico das empresas.