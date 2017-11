Seca

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Sousa, disse hoje que a perda de produção agrícola provocada pela seca que o país enfrenta vai provocar um aumento dos preços.

"Haverá com certeza subida de preços imediatos em alguns produtos e vai haver falta de rendimento para quem os produz", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Falando a propósito do Conselho Consultivo de Entre Douro e Minho da CAP, que hoje se realizou em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, o dirigente referiu que a situação de seca em Portugal é a mais grave de sempre e que isso tem sido muito complicado para a agricultura.