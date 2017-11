LC

O médio William Carvalho e os defesas Piccini e Mathieu regressaram hoje à lista de convocados do treinador do Sporting, Jorge Jesus, para a receção ao Olympiacos, da quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol.

Os três jogadores lesionaram-se na visita ao Rio Ave [vitória por 1-0], em jogo da 10.ª jornada da I Liga, em 27 de outubro, e regressaram hoje às opções 'leoninas', tal como o avançado Alan Ruiz, que ficou de fora da receção ao Famalicão [triunfo por 2-0], para os 16 avos de final da Taça de Portugal, na última quinta-feira.

Relativamente a esse encontro, saíram ainda das opções os defesas Coates, que cumpre castigo, Ivanildo Fernandes e Jonathan Silva, que se lesionou nesse jogo, o avançado Gelson Dala, assim como o médio Petrovic.