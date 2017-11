Seca

O administrador da REN - Redes Energéticas Nacionais João Conceição afirmou hoje que a utilização das infraestruturas de transporte e de armazenamento de gás natural está em máximos devido à seca, o que prova que não houve sobre investimento da empresa.

"Ao contrário do ano passado, em que toda a gente olhava para a REN com ar de suspeição por termos feito sobre investimento em infraestruturas de transporte que estavam subutilizadas. [Este ano], em alguns casos, se mais infraestrutura houvesse, mais infraestrutura seria utilizada", afirmou o administrador da REN, no encontro anual da AGN - Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural,

sob o tema "Gás natural - Papel central na matriz energética", a decorrer em Lisboa.