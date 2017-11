Actualidade

(CORREÇÃO NO TERCEIRO PARÁGRAFO) Lisboa, 22 nov (Lusa) - A Câmara de Lisboa vai celebrar o Natal em igrejas, mas também em espaços de outras confissões e promove um concerto com 'hits' do pop-rock português para a passagem de ano, anunciou hoje a autarquia.

A celebração do natal com comunidades que professam outras religiões, espetáculos de 'video mapping' na Fonte Luminosa, animação de rua e um concerto com vários artistas portugueses que vão interpretar 'hits' do pop-rock português na passagem de ano são algumas das propostas da Câmara Municipal de Lisboa para a programação natalícia e de fim de ano do município.

A autarquia vai investir cerca de 650 mil euros na iluminação, "menos 110 mil" do que em 2016, anunciou o presidente da Câmara, Fernando Medina, durante uma conferência de imprensa que decorreu hoje à tarde no Salão Nobre dos Paços do Concelho. (O MONTANTE DE 650 MIL EUROS DIZ RESPEITO AO INVESTIMENTO APENAS NA ILUMINAÇÃO)