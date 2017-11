OE2018

O deputado socialista Paulo Trigo Pereira considerou hoje que a proposta do Bloco de Esquerda (BE) para a fiscalização mensal das cativações pelo parlamento, que foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e do CDS, é "inconstitucional".

Em causa está uma proposta do Bloco, aprovada com os votos favoráveis também do PSD e do CDS e que teve os votos contra do PS e do PCP, para que o Governo remeta mensalmente ao parlamento informação sobre a evolução das cativações e para que as propostas orçamentais detalhem estas verbas de forma discriminada.

Numa declaração de voto entregue hoje por escrito aos jornalistas, o parlamentar refere que, de acordo com a Constituição da República, "a lei do orçamento é elaborada, organizada, votada e executada anualmente, de acordo com a respetiva Lei de Enquadramento Orçamental" (LEO).