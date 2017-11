Actualidade

As estruturas representativas dos trabalhadores da PT/MEO pediram hoje uma reunião "com caráter de urgência" ao novo presidente executivo da empresa de telecomunicações, Alexandre Fonseca.

Segundo um comunicado, os sete sindicatos e a comissão de trabalhadores dizem estar "muito preocupados com a situação que se vive no Grupo Altice e na PT Portugal, em particular no seguimento das últimas alterações na estrutura de topo".

O pedido foi feito "com caráter de urgência", uma vez que as reuniões solicitadas à anterior presidente, Cláudia Goya, não tiveram qualquer resposta, contam.