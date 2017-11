Actualidade

A EDP vendeu à Tagus uma parcela do défice tarifário de 2017 no valor de 584 milhões de euros, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A EDP Serviço Universal, S.A. ("EDP SU"), comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detido a 100% pelo Grupo EDP, acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. ("Tagus"), uma parcela do défice tarifário de 2017, no montante de 584 milhões de euros, e respetivos juros", lê-se no comunicado.

De acordo com o documento, a Tagus financiará a aquisição desta parcela através da emissão de 600 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, dos quais 5% serão retidos pela EDP (para cumprir com as regras de retenção Europeias e dos Estados Unidos), com uma 'yield' de 0,854%, cupão de 0,850%.