O Chelsea confirmou hoje o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, após golear no terreno do Qarabag, por 4-0, em jogo da quinta jornada do grupo C.

Em Baku, num encontro arbitrado pelo português Jorge Sousa, a figura da partida foi o brasileiro Willian, que bisou aos 36 e 85 minutos, e sofreu as faltas que deram origem a duas grandes penalidades.

O resultado começou a ser construído pelo belga Hazard, na marcação de uma grande penalidade, aos 21 minutos, num lance que deixou a equipa da casa a atuar com menos uma unidade, por expulsão do capitão Sadygov. Também de penálti, o espanhol Fabregas fez o terceiro dos 'blues', aos 71.