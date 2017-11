Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje que a ida do Infarmed para o Porto é "uma decisão isolada e um pouco errática", que pode nem ter "o efeito desejado" de uma estratégia de descentralização pensada.

"É uma matéria em que nós, mais uma vez, vemos uma decisão isolada e um pouco errática por parte do Governo", começou por dizer Assunção Cristas frisando concordar "com uma estratégia de descentralização".

Para a líder centrista, há uma diferença entre uma decisão feita de "forma pensada, estruturada, obedecendo a uma estratégia, com tempo e com diálogo", que "pode parecer muito bem" e "uma medida isolada, em jeito de uma espécie de compensação pela EMA [Agência Europeia do Medicamento] não ir para o Porto, num processo em que o Governo não esteve bem".