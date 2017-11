Actualidade

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE recusou hoje a possibilidade de o preço das consultas vir a aumentar no próximo ano para os beneficiários do sistema de saúde da administração pública.

Os 17 membros do CGS estiveram reunidos esta tarde a avaliar o novo regulamento dos benefícios da ADSE e a atualização das tabelas e, segundo disse à Agência Lusa o dirigente sindical José Abraão, "tudo indica que não haverá aumento do preço das consultas para os beneficiários" a partir de janeiro de 2018, como previa a proposta do conselho diretivo.

O parecer do CGS sobre este assunto será ainda discutido e aprovado na próxima reunião, agendada para 6 de dezembro, acrescentou.