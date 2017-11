Actualidade

Os membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) manifestam um apoio generalizado a um novo aumento das taxas de juro, apesar de persistirem algumas dúvidas face à meta da inflação não ter sido atingida.

De acordo com a agência Associated Press (AP), as atas da Fed de 31 de outubro a 01 de novembro, mostram que muitos dos responsáveis acreditam que uma subida da taxa será justificada, se as perspetivas para o médio prazo se mantiver, no essencial, inalteradas. No entanto, alguns dos membros ressalvam que a inflação não atingiu os 2% estimados pela Fed, fixando-se em 1,7%, recomendando, por isso, que o Banco Central tenha uma atitude "cautelosa" no que se refere a um aumento dos juros.

A Reserva Federal volta a reunir-se entre os dias 12 e 13 de dezembro e os economistas perspetivam que seja anunciado um aumento das taxas de juro.