Actualidade

O defesa português Gonçalo Brandão é a mais recente baixa nas opções do treinador Ivo Vieira para a deslocação do Estoril-Praia a casa do Marítimo, no domingo, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com a nota divulgada pelo site oficial do clube estorilista, o jogador, de 31 anos, foi submetido a uma cirurgia devido a uma tendinopatia do tendão de Aquiles do pé esquerdo e já só deve regressar aos relvados em 2018.

Com esta lesão, a equipa da 'linha' prepara a próxima partida significativamente desfalcada no eixo da defesa, já que, além da operação a Gonçalo Brandão, há a registar também os problemas físicos de Lucas Cavalcante e Thiago Cardoso.