Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian lidera um 'ranking' que avalia o património das fundações portuguesas, com 2,88 mil milhões de euros, enquanto a primeira posição no investimento pertence à Bissaya Barreto, com cerca de 20 milhões de euros.

Os dados constam num estudo a apresentar hoje, em Lisboa, pelo Centro Português de Fundações (CPF), e dizem respeito às fundações com informação disponível de dois anos fiscais (2014, 2015 ou 2016) na base de dados Informa D&B, com 175 fundações.

Num índice composto são apresentadas as 15 maiores fundações em cada um dos itens analisados. Embora não haja informação disponível para todos os pontos, o trabalho serve como base para estudos mais aprofundados a desenvolver sobre o setor.