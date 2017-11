Actualidade

Os árbitros de futebol, assistentes e estagiários decidiram, na quarta-feira, entregar os pedidos de dispensa, mas dentro do prazo regulamentar de 20 dias, viabilizando assim a realização da próxima jornada.

Em comunicado enviado à agência Lusa pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e pelos árbitros, é referido que a ausência destes nas competições profissionais será efetiva dentro do prazo regulamentar de 20 dias, caso não se verifiquem vários pressupostos, entre os quais "total ausência de insinuações da parte de clubes e agentes desportivos que coloquem em causa a honra e o bom nome dos árbitros".

Neste período de 20 dias, os árbitros exigem a realização de reuniões da APAF e de cinco árbitros com o presidente e direção da Liga, no sentido de ser criado "um corpo regulamentar que reforce a punição de quem não cumpre as normas éticas e disciplinares a que estão obrigados todos os agentes, tal como sucede, por exemplo, na UEFA".