Actualidade

As autoridades da Nigéria elevaram hoje para 58 o número de mortes no atentado suicida perpetrado na terça-feira contra uma mesquita no nordeste do país.

Ezra Sakawa, principal diretor médico do Hospital Geral de Mubi, afirmou aos jornalistas que a unidade recebeu 58 vítimas, oito das quais acabaram por morrer.

O anterior balanço facultado pela polícia na terça-feira era de 50 mortos.