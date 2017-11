Actualidade

As autoridades de Hollywood, no sul da Flórida, classificaram na quarta-feira como homicídio 12 de 14 mortes ocorridas em setembro num lar de idosos que ficou sem ar condicionado após a passagem do furacão Irma pelos Estados Unidos.

O Departamento da Polícia de Hollywood, a norte de Miami, informou através de um comunicado que o chefe do Gabinete Forense do condado de Broward, Craig Mallak, classificou a morte de 12 pacientes do Centro de Reabilitação de Hollywood Hills como homicídio devido a "exposição ao calor".

As mortes de Francesca Castro Andrade, de 95 anos, e de Alice Thomas, de 94, não são abrangidas pela investigação em causa, esclareceu a polícia.