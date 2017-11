Actualidade

A polícia da Papua Nova Guiné entrou hoje no acampamento de migrantes de Manus, desencadeando receios de uma evacuação forçada, indicaram fontes do governo australiano e requerentes de asilo 'encurralados' após o encerramento do centro de migrantes.

Objeto de críticas por parte de organizações de defesa dos direitos humanos, o centro de detenção situado na ilha de Manus, patrocinado por Camberra, figura no centro de uma contenda entre os migrantes e as autoridades da Papua Nova Guiné.

Isto porque, em 31 de outubro, o centro foi oficialmente fechado após decisão do Supremo Tribunal, que o considerou anticonstitucional, mas centenas de migrantes recusam-se a abandonar o local por receio de colocarem a sua segurança em perigo.