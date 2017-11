Actualidade

Pelo menos 25 famílias foram afetadas por deslizes de terra e inundações na aldeia de Carungulan, na zona oriental da capital timorense de Díli, que deixaram várias casas cheias de lama e entulho, segundo uma avaliação preliminar das autoridades.

Ruben de Sousa Mendonça, técnico social do Ministério de Solidariedade Social (MSS), disse à Lusa que esse é o rescaldo preliminar conduzido na zona do suco (freguesia) de Metiaut e que o Governo vai já preparar auxílio de emergência para as famílias.

"Foram 25 famílias afetadas. Perderam muitos dos seus bens e as suas casas ficaram cheias de água e de lama", explicou à Lusa durante uma visita que uma equipa do MSS efetuou ao local com responsáveis do suco.