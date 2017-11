Actualidade

As doenças respiratórias matam cada vez mais em Portugal, tendo ultrapassado as 22 mil mortes em 2015, mas são menos de 2% os doentes com indicação para reabilitação respiratória que têm acesso ao tratamento.

Os dados constam da 12º edição do Relatório do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (ONDR), hoje divulgado em Lisboa, que indica que em 2015 morreram 22.767 pessoas, o que representa um aumento de 24% em relação a 2006.

O cenário traçado no relatório mostra um aumento de mortes mas também de internamentos (115.828 pessoas internadas em 2015) e mais episódios de doentes submetidos a ventilação mecânica (aumentaram 167% desde 2006).