Actualidade

Nove em cada dez vítimas de violência doméstica não pedem ajuda ao sistema público de apoio, por desconhecimento, isolamento ou dificuldades no acesso aos serviços, disse à Lusa Elisabete Brasil, da União de Mulheres Alternativas e Resposta (UMAR).

"O que os grandes estudos a nível nacional e internacional dizem é que nem 10% das vítimas chegam aos sistemas de apoio" por diversas razões", adiantou a diretora da área da violência da UMAR, que falava à agência Lusa a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, assinalado no sábado.

Apesar de "vivermos num sistema de muita informação", muitas vezes o isolamento a que as vítimas estão votadas e em que os agressores as colocam, "impede que tenham acesso à informação", explicou Elisabete Brasil.