Incêndios

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo criou e custeou um 'site' sobre o turismo do Centro para ajudar à reconstrução daquele destino turístico afetado pelos incêndios, anunciou o seu presidente.

Em Macau, no discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que hoje começou, Pedro Costa Ferreira, lembrou que este ano, apesar do bom momento que se vive, "existiram acontecimentos tristes, e persistem preocupações relevantes relativamente ao futuro próximo".

"Do lado dos acontecimentos não desejados, pela sua importância, não podemos deixar de salientar a tragédia dos incêndios, que afetou tão dramaticamente as gentes da região do centro, o nosso 'destino preferido' ['recomendado' pela associação] de 2017", afirmou o presidente da APAVT.