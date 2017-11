Actualidade

Os principais partidos da oposição e organizações da sociedade civil timorense criticaram hoje comentários do ministro da Defesa e Segurança que acusam de estar a tentar politizar as forças de segurança do país, num momento de grande tensão política.

Em causa estão declarações que José Somotxo proferiu na terça-feira aos jornalistas depois de um encontro com o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo. "Se ocorrerem grandes problemas no nosso país devido à situação política, os militares e a polícia não vão intervir, para que os 35 membros do Parlamento [da oposição] possam eles resolver as coisas", afirmou.

Os comentários foram hoje criticados pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior partido da oposição, que num curto comentário publicado na sua página do Facebook considera que o ministro "não entende as suas competências e responsabilidades".